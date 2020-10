"Man muss die Feste feiern, wie sie fallen" - es gibt wohl kaum jemanden, der dieses geflügelte Wort nicht kennt. Doch was, wenn feiern gerade nicht möglich ist? Diese Frage haben sich auch die Mitarbeiter der Awo-Kindertagesstätte "Fantasia" gestellt, stand heuer doch das 20-jährige Bestehen der Einrichtung an. Das Jubiläumsfest ausfallen zu lassen, stand nicht zur Debatte. Deshalb wurde eine Lösung gesucht - und gefunden.

Im September 2000 hatte das "Haus des Kindes" in Kulmbach seinen Betrieb aufgenommen. Zunächst wurden dort insgesamt 59 Jungen und Mädchen in Krippe, Kindergarten und Hort betreut.

Von Beginn an gehört auch Einrichtungsleiterin Elke Engelbrecht fest zum Inventar. Sie hat viele Entwicklungen im Haus durchlebt und fühlt sich bis heute sehr wohl. "Begonnen haben wir 2000 mit einer Menge neuer Kinder und neuen Mitarbeitern auf einer halben Baustelle. Das erste Jahr war wirklich ein Abenteuer", erinnert sie sich.

Am Anfang war der jetzige Hort noch eine altersgemischte Gruppe - halb Kindergarten- und halb Schulkinder. Bereits 2003 wurde daraus eine reine Schulkindergruppe. Und obwohl in der Schule mittlerweile kostenfreie Mittagsbetreuungen angeboten werden, bleiben die meisten Jungen und Mädchen ihrer früheren Kindergarteneinrichtung treu und besuchen die Hortgruppe der Awo-Kita "Fantasia".

Derzeit besuchen über 75 Kinder die Einrichtung. Viele kommen im Alter von einem Jahr und bleiben bis zur vierten Klasse. An eine Begegnung erinnert sich die Einrichtungsleiterin bis heute gerne: "Letztes Jahr hat ein zehnjähriges Kind zu mir gesagt: ,Mensch Elke, jetzt habe ich fast mein ganzes Leben hier verbracht und es war sooo toll!' ... und hat mich ganz fest zum Abschied gedrückt. ,Fantasia' ist halt nicht nur eine Kindertageseinrichtung, sondern auch Familie."

Und deshalb stand es nicht zur Debatte, das Jubiläum corona-bedingt unter den Tisch fallen zu lassen. Gemeinsam mit dem Elternbeirat wurde überlegt, wie das Zwanzigjährige gefeiert werden könnte. Das Ergebnis: Es wird nicht nur einen Tag geben, an dem an den Einzug erinnert wird, sondern gleich ein ganzes Jahr. Deshalb gibt es ab September jeden Monat eine andere Attraktion oder Besonderheit. Gestartet wurde mit dem "Fantasia"-Quiz.

Im Oktober findet dann ein Malwettbewerb für den Fantasia-Kalender 2021 statt. Außerdem sind noch eine Ausstellung "fantastischer Werke" und eine Tombola "To Go" geplant. Im letzten "Feiermonat" wird dann eine Zeitkapsel vergraben, die beim Jubiläum in zehn Jahren wieder ausgebuddelt werden soll.

Eine tolle Idee, die noch einen weiteren Vorteil hat: Wenn man ein Jahr lang feiert, kommt niemand in Termindruck, da man jederzeit am Jubiläumsfest teilnehmen kann. red