Anke Walter bleibt Vorsitzende des Ortsvereins Rödental der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Bei der Hauptversammlung im Awo-Seniorenzentrum Rödental stand die Neuwahl des Vorstands an. Als stellvertretende Vorsitzende erhielten Irene Pilz und Lore Baumgarten das Vertrauen der Mitglieder. Zuvor hatte Anke Walter auf die vergangenen beiden Jahre zurückgeblickt. Aufgrund der Corona-Pandemie waren 2020 keine Veranstaltungen möglich gewesen. Deshalb konnte der Ortsverein erst verspätet einen neuen Vorstand bestimmen. Awo-Geschäftsführer Carsten Höllein berichtete den Mitgliedern von den Entwicklungen in den verschiedenen Einrichtungen, die weiterhin wegen der Corona-Pandemie besonderen Herausforderung gegenüberstünden. Die Kommunen, der Freistaat Bayern und der Bund hätten mit finanziellen Unterstützungen die Folgen der Einschränkungen abfangen können.Walter und Höllein würdigten Irene Pilz für ihre 45-jährige Mitgliedschaft. Pilz leitet bis heute Englisch-Kurse im Treff am Bürgerplatz und engagiert sich im Kreisvorstand. cahö