Auf Einladung der katholisch-öffentlichen Bücherei Markt Oberthulba kommt Titus Müller am 30. Juni zu einer Autorenlesung nach Thulba. Titus Müller ist für seine akribische Recherche und seine detailreichen sowie packenden Romane bekannt, zuletzt für seine große Spionin-Trilogie um eine mutige Frau.

Der Abend mit "Das zweite Geheimnis" verspricht spannende deutsch-deutsche Zeitgeschichte, angesiedelt um 1973 in Ostberlin zwischen Flucht, Verrat und Flower Power. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bücherei Thulba zu den Öffnungszeiten und im Bunten Buchladen in Hammelburg.

Im Freien geplant

Die Lesung findet bei schönem Wetter draußen im Garten neben der Pfarrkirche St. Lambertus in Thulba statt. Einlass ist um 19 Uhr, Lesungsbeginn um 19.30 Uhr. Für Getränke und kleine Snacks ist während der Veranstaltung gesorgt. Wer es ganz bequem haben möchte, kann gerne seinen eigenen Stuhl oder auch eine Picknickdecke mitbringen. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Kirche verlegt. Die Bücherei Thulba hat geöffnet am Montag von 18.30 bis 19.30 Uhr, am Mittwoch von 18.30 bis 19.30 Uhr und am Samstag von 16 bis 17 Uhr. Weitere Informationen auf der Homepage der Bücherei https://thulba.koeb-unterfranken.de/ red