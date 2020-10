Die Polizei hat einen 53-jährigen Mann als mutmaßlichen Autoknacker gefasst. Ihm werden auch zwei Fälle im Kreis Haßberge vorgeworfen. Am Vormittag des 29. September wurden in Wonfurt und Zeil zwei in Friedhofsnähe geparkte Autos aufgebrochen. Dabei waren die Scheiben eingeschlagen worden und von den Fahrern zurückgelassene Taschen mit Geldbörsen gestohlen worden. Bei anschließenden Geldabhebungen entstand den Autofahrern zusätzlich ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die intensiven Nachforschungen des Sachbearbeiters der Ermittlungsgruppe der Polizei Haßfurt führten nun zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen überörtlich agierenden 53-jährigen Mann, der mit dieser Masche bayernweit bereits viele Friedhöfe "besucht" und sich so bereichert hat. Wegen früherer Aufbruchserien findet Ende Oktober gegen den Beschuldigten aus Fulda eine Gerichtsverhandlung statt. Es ist zu erwarten, dass die neuerlichen Delikte im hiesigen Landkreis, die zu einer Serie auch außerhalb des Landkreises gehören, demnächst ebenfalls Eingang in weitere Justizverfahren finden werden.