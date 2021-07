Einen volltrunkenen Autofahrer zog eine Streife der Polizei Bad Brückenau am Mittwoch, gegen 18 Uhr, aus dem Verkehr. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ein älterer Herr im Gewerbegebiet Schildeck sein Fahrzeug abgestellt hatte und beim Aussteigen stark schwankte, berichtet die Polizei Bad Brückenau.

Bei der Kontrolle vor Ort wies deutlicher Alkoholgeruch darauf hin, dass der Zeuge den richtigen Riecher gehabt hatte. Der 60-jährige Mann im Auto war sichtlich stark betrunken.

Für Atemtest zu betrunken

Ein Atemtest war in seinem Zustand nicht möglich, so dass gleich eine Blutentnahme fällig war. Die Weiterfahrt wurde aufgrund der starken Alkoholisierung erst am Morgen des Folgetags erlaubt. pol