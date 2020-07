Autofahrer tritt aufs Gas statt auf die Bremse

Zwei Unfälle bei Heßdorf haben am Mittwochnachmittag die Polizei beschäftigt. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Strecke von Neuhaus in Richtung Hesselberg. Auf regennasser Fahrbahn verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen VW, so dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit seinem Fahrzeug liegen blieb. Nur eine dreiviertel Stunde später standen mehrere Fahrzeuge bei Rotlicht an der Ampel auf Höhe des Gewerbegebietes in Richtung Dechsendorf. Nachdem die Ampel auf Grünlicht umschaltete, musste ein 29-Jähriger verkehrsbedingt nochmals abbremsen, verwechselte dabei jedoch versehentlich die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr mit seinem BMW in das Heck des vor ihm stehenden Dacia, der zudem noch auf einen davor befindlichen Ford geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Sämtliche Beteiligte blieben unverletzt.