Ein Opel-Fahrer fuhr am Mittwoch, gegen 9.20 Uhr, von Aschach in Richtung Bad Bocklet. Kurz vor dem Ortsteingang wurde er von einem silbernen Ford überholt und geschnitten, woraufhin der Opel-Fahrer seine Lichthupe betätigte. In Bad Bocklet wartete daraufhin der Ford-Fahrer auf den Opel. Als die Fahrzeuge direkt nebeneinander standen, schlug der Ford-Fahrer nach Polizeiangaben seine Fahrertüre gegen die Beifahrertüre des Opel. Er versuchte mehrmals den Opel-Fahrer und seine Beifahrerin mit Schlägen zu traktieren, wobei beide leicht verletzt wurden. Zudem brach er den Fahrzeugschlüssel des Opels ab und warf ihn auf das Dach eines Verbrauchermarktes, bevor er mit quietschenden Reifen davon fuhr. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfall im Bereich der Aschacher Straße sowie Hinweise auf den Fahrer des silbernen Ford mit tschechischer Zulassung. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol