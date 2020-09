Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Vor einer drohenden Polizeikontrolle ist ein 28-jähriger Autofahrer geflüchtet, wurde aber von der Polizei eingeholt. Sein Fluchtversuch hatte einen Grund: Der Autofahrer besitzt derzeit keinen Führerschein und hatte auch Drogen konsumiert. Der Mann sollte am Freitagabend in Katzenbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer dies realisierte, beschleunigte er seinen VW Golf stark. Auf der kurvigen Strecke von Katzenbach in Richtung Poppenroth fuhr er zeitweise mit etwa 150 Stundenkilometer. In Poppenroth hielt der Mann schließlich an und ließ sich kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem gab er an, im Laufe des Tages Marihuana konsumiert zu haben. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. pol