Einen Opel Zafira mit dem Kennzeichen "CO-OL 398" haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag vom Parkplatz eines Gasthauses in der Uferstraße gestohlen, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Die Coburger Kripo bittet um Mithilfe. In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, entkamen die Fahrzeugdiebe mit dem Auto der Gaststätte, das neben dem Haupteingang geparkt war. Um den Wagen starten zu können, verwendeten die Unbekannten den Fahrzeugschlüssel, der an der Rezeption des Gasthauses und Beherbergungsbetriebs verwahrt war. Wie sie an den Schlüssel gelangen konnten, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Der entwendete Opel hat einen Zeitwert von etwa 2000 Euro. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Fahrzeug blieb bislang erfolglos. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen zum Diebstahl des Kraftwagens aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt oder das gestohlene Fahrzeug mit dem Kennzeichen "CO-OL 398" gesehen haben, sich unter Telefon 09561/645-0 bei der Coburger Kriminalpolizei zu melden. pol