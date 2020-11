Die Polizei hat am Wochenende auf der A 9 drei mutmaßliche Diebe festgenommen.

Bei einer Kontrolle war der Verkehrspolizei Bayreuth ein Citroën mit polnischer Zulassung und ein älterer VW Golf mit Weilheimer Zulassung auf dem Gelände der Autobahnrastanlage Fränkische Schweiz Richtung Berlin aufgefallen. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge sowie der drei polnischen Insassen (25, 35 und 24 Jahre) stießen die Beamten dann auf eine größere Menge an Diebesgut, darunter unzählige neue und hochwertige Werkzeuge und Kosmetikartikel. Die drei Tatverdächtigen wurden daraufhin noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen.

Das mutmaßliche Diebesgut im Gesamtwert von rund 1500 Euro wurde beschlagnahmt. Im Zuge der Ermittlungen konnten Kosmetikartikel zum Teil Diebstählen in einem Geschäft in Oberbayern zugeordnet werden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Bayreuth zu den einzelnen Diebstählen und dem teilweise noch nicht zugeordneten Diebesgut dauern an.

Der VW Golf wurde ebenso aus dem Verkehr gezogen, da an diesem frisch entwendete Kennzeichen mit Weilheimer Zulassung angebracht waren und der Wagen seit längerer Zeit außer Betrieb gesetzt war. Die beiden 25-jährigen und 35-jährigen polnischen Fahrer standen zudem unter Drogeneinfluss.

Die drei Beschuldigten erwarten Anzeigen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls aus verschiedenen Geschäften, des Diebstahls des Kennzeichens, die Fahrer zudem wegen der einzelnen Drogenfahrten. pol