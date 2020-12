In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte an einem in der Pödeldorfer Straße abgestelltem Ford Mondeo die Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeug durchwühlt. Entwendet wurde der Fahrzeugschein. Am Sonntag gegen 1.50 Uhr konnte im Holzfeldweg ein junger Mann dabei beobachtet werden, wie er sich an einem Mercedes zu schaffen machte, wobei die Alarmanlage anschlug. Der circa 20-Jährige, 180 cm große, schlanke Mann flüchtete mit einem Fahrrad. Getragen hat er eine schwarze Jogging-Hose und eine helle Jacke. Auch an diesem Fahrzeug wurde die Scheibe eingeschlagen, der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 300 Euro. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. Die Polizei sucht Personen, die zum genannten Zeitpunkt etwas Verdächtige beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0951/9129-210 zu melden. Schon wieder Schaden durch Graffiti Bereits zwischen Sonntag, 22. November, und Mittwoch, 25. November, wurden in der Böttgerstraße ein Anhänger und ein Gastank mit schwarzem Lackstift beschmiert. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. An derselben Örtlichkeit wurde dann zwischen Mittwoch und Sonntag der Fensterladen einer Imbisshütte mit türkisfarbenem Lack besprüht. Hier beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. pol