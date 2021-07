Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Öffnen seiner Autotür einen schwarzen Kia. Die Besitzerin hatte den Ceed in einer Parkbucht vor einem Anwesen in der Schlesierstraße am Mittwochmorgen abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen wieder zu ihrem Fahrzeug kam, waren ein kleiner Kratzer unter dem Außenspiegel und eine Delle an der Fahrerseite. Die Frau parkte um. Aber auch am neuen Standort wurde der Pkw wieder beschädigt, diesmal am Türgriff der Beifahrerseite. Die Schäden belaufen sich auf circa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt unter Telefon 09568/94310. red