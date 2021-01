Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt: Ein 55-jähriger Autofahrer verlor am Dienstag um 13.15 Uhr während der Fahrt in der Geisfelder Straße ein Vorderrad. Glücklicherweise konnte der Fahrer seinen Nissan noch rechtzeitig anhalten, so dass nur ein Schaden von 1000 Euro entstand. Da nicht ganz klar ist, warum der Pkw ein Rad verlieren konnte, dauern die Ermittlungen der Polizei an.

Polizei löst verbotene Corona-Party auf

Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr wurde in einem Wohnanwesen im Babenberger Viertel ein 55-Jähriger von einem unbekannten Mann während einer Corona-Party geschlagen. Der Täter konnte vor Eintreffen der Polizei allerdings flüchten. Die Beamten beendeten das verbotene Zusammentreffen der drei Personen, die sich nun nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten müssen. Ein Pärchen, das bei der Party mit anwesend war, klingelte dann noch kurz nach Mitternacht im Berggebiet an verschiedenen Wohnhäusern und warf Mülltonnen um.

Verbotenes Messer sichergestellt

Im Rahmen einer Schleierfahndung am Mittwochvormittag stellte eine Streife der Autobahnpolizei im Bereich der Ausfahrt Bamberg-Ost der A 73 im Führerhaus eines tschechischen Lkw ein verbotenes Einhandmesser sicher. Der 45-jährige Fahrer konnte nach Zahlung einer Sicherleistung seine Fahrt fortsetzen. pol