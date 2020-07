Auto streift Radfahrer

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall zwischen Königsberg und Altershausen. Eine VW-Golf-Fahrerin aus dem Landkreis war am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Königsberg und Altershausen unterwegs. In die gleiche Richtung fuhr ein Radler, der ebenfalls im Landkreis wohnt. Möglicherweise war die Pkw-Lenkerin einen Moment von ihrem Kind, das auf der Rücksitzbank saß, abgelenkt, denn als sie sich wieder bewusster auf den Verkehr konzentrierte, registrierte sie einen Fahrradfahrer am rechten Fahrbahnrand. Beim Ausweichversuch nach links berührte sie mit ihrem Auto das Hinterrad des Radfahrers, so dass der Mann zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich der 63-Jährige leicht. Er wurde vom Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Haßfurt gebracht. Am Golf entstand nur leichter Sachschaden.