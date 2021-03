Zu schnell bog am Donnerstag um 23.35 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem VW von der Schützenstraße nach links in die Bamberger Straße ab. Auf der regennassen Straße geriet das Fahrzeug des Ebersdorfers ins Schleudern und prallte mit der Fahrzeugfront in den Haupteingang eines Bürogebäudes, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Der VW des 22-Jährigen wurde massiv beschädigt und hat nur noch Schrottwert. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Im Eingangsbereich des Bürogebäudes wurden eine Glasfassade sowie die Stütze eines Vordaches beschädigt. Hier dürfte der Schaden bei mindestens 40 000 Euro liegen. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der Beifahrer des Mannes blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass am Fahrzeug des Ebersdorfers bereits Sommerreifen aufgezogen waren. red