Auto nach Probefahrt nicht zurückgebracht

Am Mittwochabend fiel einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt - Werneck auf der A7 in Richtung Ulm ein BMW aus Paderborn auf. Nach Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass dieser zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei der Kontrolle gab der 34-jährige Fahrer an, dass ihm das Fahrzeug vom eigentlichen Besitzer für eine Probefahrt überlassen wurde und er auf dem Weg nach München sei. Eine Abklärung ergab, dass der eigentliche Besitzer das Fahrzeug zum Kauf anbot, worauf sich der 34-jährige Mann meldete und eine Probefahrt durchführen wollte. Unter Vorlage eines gestohlenen Ausweispapiers überließ der Besitzer dem Mann den Pkw. Ausgemacht war eine 30-minütige Probefahrt. Als der Mann nach längerer Zeit nicht zurückkam, verständigte der Besitzer die Polizei in Paderborn. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der BMW wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. pol