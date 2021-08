Mit Steinen und Flaschen haben unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagmorgen, 7 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16.40 Uhr, ein Auto, das in der Stögerstraße parkte, beworfen. Dabei sprang an dem weiß/grünen VW Caddy die Windschutzscheibe. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf rund 800 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten, setzen sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol