Bereits am Montag hat sich in Münchaurach ein Unfall mit einem Schüler ereignet. Wie die Polizei berichtet, stand der Siebenjährige gegen 15.40 Uhr an der Einmündung Ackerlänge/Rainsberg, als ein Auto den Rainsberg aus der Langen Straße kommend entlangfuhr. Beim Abbiegen in die Ackerlänge fuhr die Fahrerin des Wagens dem Jungen über den linken Fuß. Dieser lief daraufhin in seine Hofeinfahrt. Die Frau kam dem Schüler nachgefahren und erkundigte sich nach dessen Befinden. Dieser sagte, dass es ihm gut gehen würde. Daraufhin fuhr die Frau weiter. Da der Schüler letztendlich doch Schmerzen hatte, begab er sich mit seinen Eltern in ärztliche Behandlung. Dabei wurde eine Mittelfußprellung diagnostiziert. Die Polizei Herzogenaurach sucht deshalb nach der Autofahrerin und bittet sie, dass sie sich nochmals melden möge. Auch Hinweise werden bei der Polizei in Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 oder persönlich entgegengenommen. pol