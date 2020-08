Auto beworfen und Fahrer angegriffen

Ein Autofahrer ist am Freitagabend von einem Passanten in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) angegriffen worden. Der Autofahrer fuhr vom "Mausloch" kommend in Richtung der südlichen Ortseinfahrt. Kurz vor dem Ortseingang saß ein Mann auf einem Stein am rechten Fahrbahnrand. Als sich das Auto näherte, warf der unbekannte Mann wohl einen Gegenstand auf den Wagen. Als der Autofahrer anhielt, um den Mann zur Rede zu stellen, kam dieser zur Fahrertüre und versetzte dem ausgestiegenen Fahrer zwei

Faustschläge in das Gesicht. Anschließend entfernte er sich in südöstlicher Richtung vom

Tatort. Der Mann war Ende 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und war mit einer grauen Kapuzenjacke, einer hellen Dreiviertel-Cargohose und einer Baseballkappe bekleidet. Personen, welche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514, zu melden.