Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte am Montag einen weißen VW Passat und flüchtete anschließend. Der VW stand in der Zeit von 9 bis 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Kissinger Straße. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro, schätzt die Polizei. Wer sachdienliche Hinweise hat, meldet sich bei der Polizeiinspektion, Tel.: 09732/9060. pol