Auf dem Kaulanger-Parkplatz wurde am Donnerstag zwischen 15 und 22.30 Uhr ein brauner Audi A4 angefahren. Das Fahrzeug parkte in der ersten Reihe nahe der Ausfahrt in die Kaulangerstraße und wurde im Heckbereich rechts beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten touchiert und dabei einen Schaden von rund 4000 Euro verursacht haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach, Rufnummer 09261/5030, entgegen. Auf der B 85 zwischen Knellendorf und Gundelsdorf kam es am Donnerstag gegen 14.45 Uhr zu einem Unfall mit rund 5000 Euro Schaden. Ein 72-jähriger BMW-Fahrer aus dem Bereich Saalfeld befuhr die Bundesstraße in Richtung Norden und kam etwa 200 Meter nach Knellendorf aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW fuhr einen Verteilerkasten um und landete dann im Straßengraben. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. In einem Geschäft im Kehläcker kam es am Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl. Eine 76-jährige Frau war in dieser Zeit dort einkaufen und hängte ihre Handtasche, in der sich die Geldbörse befand, an den Einkaufswagen. An der Kasse stellte die Geschädigte fest, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 130 Euro.