Wohnen im Alter - das ist ein Thema, mit dem sich viele Menschen früher oder später beschäftigen müssen. Wie man mit der Unterstützung von Wohnassistenzsystemen möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben kann, zeigt die Wanderausstellung "Zuhause besser leben" des Projekts "Dein Haus 4.0 Unterfranken" von Freitag, 29. Juli, bis 1. September im Pfarrheim Rannungen (Hauptstraße).

Diese sogenannten "Wohnassistenzsysteme" sind technische Helfer, die im eigenen Zuhause zum Einsatz kommen können. Von der Sturzerkennung im Schlafzimmer bis zur Herdabschaltung in der Küche zeigt die virtuelle Ausstellung verschiedene kleine Helfer, die im Alltag für Sicherheit, Selbstständigkeit und Komfort sorgen. In einer virtuellen Wohnung können Interessierte die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten in Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur und Wohnzimmer erkunden. Bei jedem auftretenden Problem wird eine Lösung in Form von Wohnassistenzsystemen vorgeschlagen.

Auch für Fachkräfte

Die Ausstellung gibt nicht nur Pflegebedürftigen oder älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen und deren Angehörigen einen interessanten Einblick, sondern hält auch für Fachkräfte aus den Bereichen Pflege, Bau- und Wohnwirtschaft Informationen bereit.

Wer die Ausstellung anschauen möchte, kann einen Termin mit der Quartiersmanagerin der Gemeinde Rannungen ausmachen unter Tel. 0171/735 7031) oder per Mail quartiersmanagement@rannungen.de. Am 1. August trifft sich um 9.30 Uhr die Selbsthilfegruppe von Angehörigen von Demenzpatienten in der Wanderausstellung im Rannunger Pfarrheim. Hierzu sind alle Interessierten und Betroffenen Bürger eingeladen. Diese Gruppe wird geleitet von Margit Seith (Tel. 09735/1280).

Ab 15.30 Uhr stehen ein Vertreter des Projektteams "Dein Haus 4.0" und Antje Rink in ihrer Funktion als Wohnberaterin des Landkreises Bad Kissingen Rede und Antwort. In einem einleitenden Vortrag "Zuhause besser leben - mit kleinen technischen Alltagshelfern und ohne Barrieren" erfahren Teilnehmende alles Wissenswerte zum Thema. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit den Referenten und den Teilnehmenden in den Austausch zu gehen.

Über die Ausstellung hinaus können Interessierte einen Beratungstermin vereinbaren, sich online auf der Projektwebseite deinhaus4punkt0.de oder über das kostenlose Beratungstelefon 0800/404 04 03 informieren. red