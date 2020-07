Ausstellung gibt Anregungen, wie Dörfer grün gestaltet werden

Die kleine Ausstellung mit dem Titel "DorfGrünGestalten" gastiert aktuell im Rathaus in Ludwigsstadt. Dabei steht das Grün im Dorf in all seinen Facetten im Mittelpunkt. Beleuchtet werden öffentliche Plätze und private Hofräume, Fassadenbegrünung und Blühflächen, Vorgärten und wilde Ecken, aber auch Friedhöfe, Dorfanger und ortsbildprägende Gehölze.

Anhand guter Beispiele werden unterschiedliche Grünstrukturen anschaulich aufgezeigt. Sie sollen Kommunen, Planer, Vereine, Initiativen, einzelne Bürger und alle die inspirieren, die sich mit der Gestaltung ihrer Dörfer beschäftigen.

"Es ist wichtig, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren, denn neben der Steigerung der Wohnattraktivität sollen auch regionaltypische und ökologische Gesichtspunkte einbezogen werden", so Kreisfachberaterin Beate Singhartinger, "grüne Räume und Flächen gliedern das Dorf, sie können Besonderes und Wertvolles betonen, verdecken manchmal auch Unschönes und sie bieten Aufenthaltsqualität - kurz: Sie machen ein Dorf lebendig." Dabei darf das Dorfgrün aber nicht zur grünen Einheitsbepflanzung werden, sondern ganz im Gegenteil soll es sich aus den lokalen Eigenheiten und heimischen Pflanzen entwickelt, "denn was wäre z.B. Steinbach an der Haide ohne sein historisch gewachsenes, grünes oder besser gesagt bunt blühendes Pflanzbeet", betont Bürgermeister Timo Ehrhardt. Er sieht auch besonders für Ortsteile wie Ottendorf oder Lauenhain, die vor oder mittendrin in einem Dorferneuerungsverfahren stehen, viele Anregungen zur Gestaltung ihrer Ortschaften.

Es bietet sich die Chance, den jeweils individuellen Dorfcharakter durch die Gestaltung der Freiräume zu betonen. Denn neben den historisch bedeutsamen Gebäuden sind es vor allem prägende Bäume, grüne Dorfanger und Hofräume oder bunte Vorgärten, die jedem Dorf sein unverwechselbares Gesicht geben.

Bürgermeister Ehrhardt und sein Team im Rathaus laden alle interessierten Bürger ein, die kleine Ausstellung mit den neun reich bebilderten Roll-up-Bannern zu besuchen. Der Eintritt ist frei. Um sich Inspiration mit nach Hause nehmen zu können, liegt zudem eine kostenlose Broschüre für alle Besucher bereit.

Die Ausstellung ist Montag bis Freitag noch bis 7. August im Rathauserdgeschoss unter Beachtung der coronabedingten Auflagen wie Maskenpflicht frei zugänglich. red