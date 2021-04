Angesichts der erneuten Schließung der Museen und damit auch des Raums Rückert 3 hat sich die Horst-Ludwig-Weingarth-Stiftung dazu entschlossen, ihre Ausstellung "Schicksalsschlag und Kunst. Werke des Coburger Heilpraktikers Helmut Brühl" zu digitalisieren. Als virtueller 3D-Rundgang ist sie nun im Internet unter https://www.coburg.de/Subportale/Staedtische-Sammlungen-Coburg.aspx zu finden. Ein direkter Link verbirgt sich hinter dem QR-Code. Jederzeit können nun die Besucher digital durch die Ausstellung flanieren. Für die technische Umsetzung zeichnet Toni Milicevic verantwortlich. Die Stiftung legt besonderes Augenmerk auf regionale Künstler aus Coburg und dem Umland. Das Konzept der Stiftung sieht vor, eine Serie von Sonderausstellungen an verschiedenen Orten der Stadt zu gestalten. Den Auftakt bildet seit 6. März 2021 die Schau "Schicksalsschlag und Kunst" mit Werken des Coburger Heilpraktikers und Malers Helmut Brühl (1922 - 2010), dessen Lebenslauf sich in seinen Bildern niederschlägt: Zu Beginn seines Schaffens malte er Landschaftsmotive in Feld, Wald und Flur sehr naturalistisch mit der rechten Hand. Nach einem Schlaganfall blieb die rechte Körperseite jedoch gelähmt. Helmut Brühl malte weiter - und zwar mit links. Er schuf beeindruckende Bilder in einem ganz anderen Stil, heißt es in einer Mitteilung des Puppenmuseums, und ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie ein Mensch positiv mit Krankheit und körperlicher Beeinträchtigung umgehen kann. red