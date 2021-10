Sachschaden von mindestens 100 Euro hinterließ ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Montagmorgen an einem geparkten Auto in der Adamistraße. Die Polizei bittet um Hinweise. Um etwa 8.30 Uhr entdeckte die 21-jährige Fahrzeughalterin, dass der rechte Außenspiegel an ihrem schwarzen Renault Twingo demoliert ist. Das Auto hatte sie am Samstag gegen 20 Uhr in der Adamistraße unbeschädigt abgestellt. Zeugen werden gebeten, mit der Coburger Polizei Kontakt aufzunehmen. pol