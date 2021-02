Wegen des Lockdowns hat auch die Münnerstädter Stadtbücherei seit Ende letzten Jahres geschlossen. Am Dienstag, 16. Februar, besteht nun wieder die Möglichkeit, Medien auszuleihen. Das geschieht kontaktlos im Foyer vor der Stadtbücherei.

Zunächst müssen die Leser ihre Ausleihwünsche per E-Mail an buecherei@muennerstadt.de senden. "Dabei sind Name, Telefonnummer und die Lesernummer anzugeben", sagt Büchereileiterin Barbara Gassauer.

Sie wird dann die Medien zusammenstellen und in Umschläge packen, die mit den Namen der Leser versehen wird. Die Umschläge werden in eine Kiste gepackt, die jeden Dienstag von 13 bis 15 Uhr und jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr auf dem Tresen im Foyer des Dienstgebäudes am Stenayer Platz abgestellt wird. Dort können die Leser die Umschläge abholen, sie müssen dabei eine FFP2-Maske tragen. Ausgeliehen werden können pro Bestellung maximal drei Medien für eine Zeit von vier Wochen.

Wer etwas ausleiht, kann auch Medien zurückgeben, die ebenfalls in einem Umschlag abgegeben werden sollten, die mit dem Namen versehen sind. Barbara Gassauer bittet darum, dass nur diejenigen etwas abgeben, die auch neue Medien ausleihen. Sorgen muss sich niemand machen, alle Ausleihen sind automatisch verlängert.

Informationen über verfügbare Medien in der Stadtbücherei gibt es unter www.webopac.winbiap.de/muennerstadt.