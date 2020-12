Aufgrund der Corona-Maßnahmen bleibt die Stadtbücherei Bamberg vorerst bis zum 10. Januar für den Publikumsverkehr geschlossen. Durch einen neu eingerichteten Abholservice ist die Ausleihe aber weiterhin möglich, teilt die Bücherei mit.

So geht's: Über den Online-Katalog (https://open.stadtbuecherei-bamberg.de) können Büchereikunden nach Büchern und Medien recherchieren und diese in einer Merkliste speichern. Um die Bereitstellung der Medien zu gewährleisten, sollte hierbei geprüft werden, ob und in welcher Ausleihstelle das Medium verfügbar ist. Wer nicht im Katalog suchen möchte oder kann, der ruft direkt in der Bücherei an und nennt seine Lesevorlieben.

Alle Medienwünsche können der Stadtbücherei per E-Mail oder Telefon mitgeteilt werden und am Folgetag an der Abholstation der Bücherei an der Oberen Königstraße 4a abgeholt werden. Eine Terminvereinbarung ist notwendig. Die Übergabe erfolgt kontaktlos. Leser, die Medien aus einer der drei Zweigstellen ausleihen möchten, rufen direkt dort an.

Ferner weist die Bücherei darauf hin, dass, solange geschlossen ist, die Rückgabe von derzeit entliehenen Medien nicht notwendig ist. Alle Leihfristen werden vom Büchereiteam sukzessive bis Mitte Januar verlängert.

Am Abholservice, den Online-Angeboten oder dem Lieferservice Interessierte können sich auch während des Lockdowns in der Bücherei anmelden und erhalten einen Schnupperausweis. Ein Anruf oder eine E-Mail genügt: Telefonnummer 0951/98119-13, E-Mail-Adresse: info@stadtbuecherei-bamberg.de. red