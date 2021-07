Der Verein für Gartenbau und Landespflege Westheim lädt seine Mitglieder sowie deren Partner am Samstag, 31. Juli, zum Ausflug "Kräuter, Kraut und Rüben" nach Schwebheim ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Ortsmitte (Linde), die Anfahrt erfolgt mit Pkw in Fahrgemeinschaften. Ab 14 Uhr beginnt die Führung durch das "Fränkische Apothekergärtlein" auf dem Planwagen. Um planen zu können, ist eine telefonische Anmeldung bis zum 28. Juli bei Ulla Wiegel, Tel. 09732/3619, erforderlich. sek