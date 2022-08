Nach dem pandemiebedingten Ausfall der Ferienspaßfahrten in den vergangenen beiden Jahren bietet die Stadt Bad Kissingen in den Sommerferien folgende Fahrten an: Vom 24. bis 26. August können Jugendliche ab zwölf Jahren in die Gaming-Szene eintauchen. Die "Gamescom" in Köln ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele und Unterhaltungsmedien. Dort können die aktuellen Spieletrends sowie die mit Spannung erwarteten Neuerscheinungen für Playstation noch vor allen anderen getestet werden. Auch für die Verpflegung ist während dieser Fahrt gesorgt. In der letzten Ferienwoche findet dann eine Jugendfahrt ins Phantasialand nach Brühl statt. Dort erwartet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine spannende Reise in eine andere Welt, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Anmeldung ist unter badkissingen.ferienprogramm-online.de möglich. Fragen sowie Nachmeldungen können auch über Tel. 0971/807 43 01 oder jugfamsoz@stadt.badkissingen.de kommuniziert werden. Aufgrund mangelnder Anmeldungen muss die in der ersten Ferienwoche geplante Familienfahrt in den Dinopark Rehburg-Loccum abgesagt werden. sek