Zu den Aufgaben der Jugendsozialarbeit an Schulen zählt es auch, Ferienangebote anzubieten. Die Jugendsozialarbeiterinnen der Grundschule Hammelburg, Elena Tiefenbach, der Mittelschule Hammelburg, Lilia Trotno, und der Anton-Kliegl-Mittelschule Bad Kissingen, Ann-Kathrin Schmidt (alle angestellt bei der gfi gGmbH), organisierten einen Ausflug in den Hochseilgarten am Volkersberg. Selbstverständlich wurden dabei die aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln beachtet.

Für die Schülerinnen und Schüler der 4., 5. und 6. Klasse und die drei Jugendsozialarbeiterinnen ging es früh am Morgen mit dem Bus Richtung Bad Brückenau zum Volkersberg. Dort angekommen, wurden sie von den beiden Trainern Miriam und Matthias begrüßt. Die Schülerinnen und Schüler wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, da man bei einer Gruppengröße unter zehn Personen in Bayern ohne Maske arbeiten darf. Nachdem alle über die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften aufgeklärt waren, ging es ans Anlegen des Sicherheitsgurtes. Das war gar nicht so einfach, wie es aussah, da sich die Gurte sehr schwer festziehen ließen. Jede Gruppe trainierte insgesamt an drei Hindernissen im Teamsicherungsbereich. Das bedeutet, dass immer nur ein Kind klettern konnte, während es von seinem Team am Boden gesichert und unterstützt wurde. Alle sind dabei über ihre Grenzen hinausgewachsen und haben sich mehr zugetraut als sie zuvor gedacht hatten. In dem Hochseilgarten konnten sie im Teamsicherungsbereich ihre eigenen Grenzen erkennen und erleben. Außerdem lernten die Kinder durch das erlebnispädagogische Angebot, einzelne Hindernisse in Teamarbeit zu überwinden und anderen zu vertrauen. Am Nachmittag kehrten alle im Selbstvertrauen gestärkt wieder zurück.