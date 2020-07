Ausflug eines Bikers endet abrupt

Ein Ausflug in die Fränkische Schweiz hat für einen 19-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Neustadt a. d. Aisch abrupt im Stadtgebiet Ebermannstadt geendet. Offenbar hatte der Heranwachsende das Know-how‘ der Zweiradspezialisten der Verkehrspolizei Bamberg unterschätzt. Sie kontrollierten den Biker in der Forchheimer Straße und stellten mehrere technische Veränderungen an seiner Maschine fest. Offenbar hatte der junge Mann diverse Drosseleinrichtungen an seiner Maschine entfernt, um so die Leistungsstärke auf annähernd 60 PS zu steigern. Jedoch reichte hierfür die vorgezeigte Fahrerlaubnis A 2 nicht aus. Weiterhin hatte er auch noch sein Kennzeichen in einem ungünstigen Winkel so angeschraubt, dass es für nachfahrende Verkehrsteilnehmer fast nicht mehr ablesbar ist. Auch machte der gelernte Industriemechaniker vor der Auspuffanlage nicht Halt: Sie wurde dermaßen manipuliert, dass sich die Geräusch- und Abgasverhalten in unzulässiger Weise erhöhten. Aufgrund der Vielzahl an Veränderungen wurden die Weiterfahrt unterbunden und das Motorrad sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer straf- und verkehrsrechtlicher Verstöße eingeleitet.