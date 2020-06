Auseinandersetzung endet mit einem Messerstich

Mit einem Stich in den Bauch hat eine Auseinandersetzung zwischen jungen Männern am frühen Donnerstagmorgen im Bamberger Inselgebiet geendet.

Zwei Tatverdächtige nahmen Polizisten wenig später vorläufig fest. Ein 17-Jähriger sitzt nun nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.

Zwei Gruppen gerieten in Streit

Gegen 1 Uhr stand eine Gruppe junger Leute vor einem Optikergeschäft in der Austraße, als eine weitere Personengruppe hinzukam und beide in Streit gerieten. Nach einer kurzen Rangelei mit einem 18-Jährigen zogen der 17-Jährige sowie sein 20 Jahre alter Bekannter aus der zweiten Gruppe je ein Messer. Der Jüngere stach seinem Kontrahenten in den Bauch. Anschließend ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Ein Taxifahrer verständigte den Rettungsdienst, der das Opfer nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus brachte.

Unterdessen fahndeten mehrere Polizeistreifen nach den Tätern und konnten die beiden jungen Männer wenig später aufspüren und festnehmen. Auch zwei Messer stellten die Beamten sicher.

Haftbefehl: Versuchter Totschlag

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Freitagmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 17-Jährigen. Beamte brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Sein 20 Jahre alter Bekannter muss sich ebenfalls strafrechtlich verantworten. red