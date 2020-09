Haßfurt vor 21 Stunden

hassfurt.inFranken.de

Ausbildungsstart bei Beständig

Am Dienstag starteten elf Jungen ihre Ausbildung bei der Beständig Autowelt an ihren drei Standorten in Gochsheim, Haßfurt und Knetzgau. Zehn von ihnen absolvieren ihre Ausbildung in den Pkw- und Nutz...