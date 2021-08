Das Hauptzollamt Schweinfurt bietet am Freitag, 13. August, zum zweiten Mal den Telefontag "Call your future" an. Zwischen 10 und 17 Uhr haben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Quereinsteiger die Möglichkeit, sich über die Berufschancen beim Zoll, Tel.: 09721/646 410 14, zu informieren. Vor allem Interessenten, die 2022 oder später ihren Berufsweg beim Zoll beginnen möchten, sollten diese Gelegenheit ergreifen. Jeweils am 13. des Monats steht bis einschließlich September ein Beraterteam zur Verfügung. Kontaktaufnahme jederzeit per Mail an: nachwuchswerbung.hza-schweinfurt@zoll.bund.de . sek