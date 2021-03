Gertrud Plescher-Fahnlers Arbeiten werden in den Räumen des Hospizvereines gezeigt. Corona hatte Pläne in die Warteschleife verlegt. Inzwischen habe sich das Ausstellungskonzept geändert, teilt der Hospizverein Coburg mit. "Der ursprüngliche Titel ,Unterwegs‘ passt nun nicht mehr", erzählt Gertrud Plescher-Fahnler, "denn wie viele andere Leute war ich in diesem Jahr überhaupt nicht unterwegs."

Keine Zeichenkurse, nichts. Die Zeit der sozialen Distanz hat die Künstlerin genutzt und unfertige Bilder wieder in die Hand genommen. Sie entdeckte das Thema Mensch wieder: als Porträt oder als Akt. Da blickt zum Beispiel ein mit Mund-Nasen-Bedeckung verhülltes Ich aus einem goldenen Spiegel. Aus Aktzeichnungen destillierte Linien wurden zu einem Holzschnitt.

Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 30. April und kann besichtigt werden unter Einhaltung der Hygienebedingungen im Gebäude Bahnhofstraße 36D zu den Bürozeiten Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 09561/790533. red