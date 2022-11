Im Oktober stand an der Einhard-Grundschule alles im Zeichen der Umwelt. In der "Woche der Nachhaltigkeit" entstanden in den verschiedenen Jahrgangsstufen verschiedene Projekte. Die Kinder der ersten Klassen gossen aus alten Kerzenresten neue Kerzen, stellten Vogelfutter und Kaminanzünder mit Unterstützung vom Elternbeirat her und ernteten auf der Schulwiese Äpfel, die zu Apfelmus verarbeitet wurden.

Damit Lebensmittel nicht unnötig verschwendet werden, beschäftigten sich die Zweitklässer mit der Weiterverarbeitung von Lebensmitteln, die zu schade zum Wegwerfen sind. Gemeinsam mit dem Elternbeirat wurden Bananen-Haferflocken-Cookies gebacken. "Sauber und duftend" ging es bei den dritten Klassen zu: Es wurden Seifen und Bienenwachstücher hergestellt. Die vierten Klassen engagierten sich im kulinarischen Bereich und stellten Tee aus zum Teil selbst geernteten Kräutern aus der schuleigenen Kräuterschnecke sowie Schokopuddingpulver her. Als jahrgangsübergreifendes Projekt packten die Kinder, die am Ethikunterricht teilnehmen, kleine "Frühblüher"-Pakete. Rechtzeitig eingepflanzt darf man sich im nächsten Frühling überraschen lassen, welche Pflanzen sprießen. Am Ende der Projektwoche fand ein Basar statt, bei dem die Kinder viele der Produkte erwerben konnten. red