Einstimmig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die neue Freiflächengestaltungssatzung beschlossen. So hatten es die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses es auch empfohlen.

Die Satzung der Stadt Münnerstadt über die Gestaltung und Ausstattung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und über die Begrünung baulicher Anlagen - so der offizielle Name - tritt sofort in Kraft. Sie wird immer dann angewendet, wenn ein Eingriff in die Gestaltung von Freiflächen erfolgen soll. In diesem Fall muss künftig ein Freiflächengestaltungsplan vorgelegt werden.

Nicht zulässig sind insbesondere Kiesgärten, Schottergärten und Kunstrasen in einem Umfang von mehr als zwei Prozent der Grundstücksfläche, wobei im Vorgartenbereich mindestens 50 Prozent der Fläche begrünt sein müssen. Aber: Fachgerecht angelegte Steingärten mit Trockenmauern und mit einem mindestens 60-prozentigen Anteil an Blüh- und Polsterpflanzen im betroffenen Bereich fallen nicht unter die Bezeichnung der Kies- oder Schottergärten.

Bei der Stadtratssitzung erinnerte Bürgermeister Michael Kastl daran, dass in der ersten Fassung der Satzung auch eine Begrünung von Flachdächern vorgesehen war, unter anderem auch auf Garagen und Carports. "Das war mehrheitlich nicht gewünscht", so das Stadtoberhaupt.

"Ich begrüße die Satzung", betonte Leom Pfennig (Freie Wähler). Er wolle aber darauf hinweisen, dass mit der Satzung eine Bestandsgarantie für bereits vorhandene Schottergärten gewährt wird. Trotzdem sei es ein wichtiger erster Schritt und umso wichtiger sei es, dass die Stadt ihrer Vorbildfunktion gerecht wird und ihre eigenen Steinflächen beseitigt. Das ist teilweise bereits geschehen. Michael Kastl brachte die vom Klimamanager Stefan Richter angestoßenen Staudenflächen ins Spiel. Schön wäre es, wenn alle Leute ihre Schottergärten beseitigen.