Das wird ein hilfsbereiter Autofahrer sicher nicht so schnell vergessen: Am Sonntagmorgen ging gegen 5 Uhr bei der Polizei Bad Brückenau eine Meldung ein, wonach soeben ein Mann aus einem fahrenden Auto gesprungen wäre und sich dabei verletzt habe. Vor Ort in der Ancenisstraße stellte sich heraus, dass ein Autofahrer im Raum Motten einen 30-Jährigen auf der Straße liegend aufgefunden hatte und ihn nach Bad Brückenau ins Krankenhaus fahren wollte. Am Wohnmobilstellplatz sei der Unbekannte plötzlich aus dem fahrenden Pkw gestiegen. Daher hatte der hilfsbereite Autofahrer den Rettungsdienst verständigt. Beim Eintreffen der Sanitäter wurde der Verletzte aggressiv und lief in das steile Gelände längs des Radwegs. Bevor größere Suchmaßnahmen anliefen, purzelte er wieder hangabwärts und konnte der medizinischen Behandlung zugeführt werden, berichtet die Polizei Bad Brückenau. Zur Versorgung der Verletzungen kam er nun in eine Klinik. Inzwischen hatten die Streifenbeamten auch den Grund für sein sonderbares Verhalten ermittelt: Die Staatsanwaltschaft Fulda sucht den Mann aus Fulda seit einem Jahr mit Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe. Vor die Wahl gestellt, 39 Tage hinter Gitter zu kommen oder vor Ort zu zahlen, entschied er sich für die zweite Alternative und organisierte die geforderten 390 Euro, heißt es weiter. pol