An Infoabenden wurde das Prinzip einer solidarischen Landwirtschaft von Selbsterntegärten und die Abnahme von Bio-Regio-Gemüse-Kisten vorgestellt. Über 30 Haushalte signalisierten Bereitschaft, sich an einer solidarischen Landwirtschaft als Ernteteiler zu beteiligen. Diese Ernteteiler suchen nun zusammen mit Bianca Faber und Kreisfachberater Michael Stromer nach einer oder mehreren Flächen (Größe 2000 bis 6000 Quadratmeter), in Lichtenfels oder Umgebung, die für den Gemüseanbau geeignet wären. Um Hinweise oder Angebote bittet Bianca Faber per E-Mail an bianca.faber@landkreis-lichtenfels.de. Alle Interessierten können sich bei der Öko-Modellregion informieren. Foto: LRA