Unser heutiges Archivfundstück ist aus dem Jahr 1988. Es zeigt das Abschiedskonzert auf der Orgel in St. Moriz. So stand am 6. Juli in der Überschrift "Von Melancholie und Heiterkeit gekennzeichnet war das Abschiedskonzert". Auf der alten Orgel von St. Moriz wurde der "Coburger Marsch" zum Abschied gespielt. Die Orgel hatte nach 60 Jahren ausgedient. Mit dem Konzert im italienischen Stil wurde sich mit einem "Gewitter auf sämtlichen Manualen verabschiedet". Die Prospektpfeifen und der Barockprospekt standen im neuen Instrument auf, das am Reformationstag 1989 zum ersten Mal erklang. Foto: CT-Archiv