Unser heutiges Archivbild zeigt ein Foto aus dem Coburger Tageblatt vom 1. Oktober 1982. Es handelt sich allerdings um eine historische Aufnahme. Zu sehen ist ein Renaissance-Portal am Haus in der Rosengasse 8. Der Bericht dreht sich um die Hofbäckerei Feyler, denn der Firmengründer hatte sich auch als Denkmalpfleger einen Namen in Coburg gemacht. Foto: CT-Archiv