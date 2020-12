Kindergarten Bürgermeister Rebhan gab bekannt, dass der Markt für den Neubau des Kindergartens "St. Jakobistrolche" neben staatlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 1 722 000 Euro zusätzlich 190 000 Euro aus dem Sonderförderprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" erhalte. Insgesamt werden rund drei Millionen Euro in den Neubau investiert. Der Eigenanteil des Marktes am Bauvorhaben der Ev. Kirchengemeinde ist bei 766 000 Euro gedeckelt. In Kürze könne man nun mit dem Bau des Kindergartens starten.

Ausblick Am Schluss der öffentlichen Sitzung zog Rebhan in seinen Jahresschlussworten Resümee und gab einen Ausblick über Projekte für 2021. Unter anderem nannte er den Abriss des Mittelbaus und den Neubau der Grundschule sowie Turnhalle, den Neubau eines Kindergartens mit Kinderkrippe, die Ortsdurchfahrt Hain mit der Tiefenkleiner und Wildenberger Straße. Der Bürgermeister ging auch auf die laufenden Dorferneuerungen ein. Neu sei die Chance auf eine Dorferneuerung in Au mit Schaffung eines Fernwärmenetzes. Bei der Sanierung von Wasserleitungen habe man mit dem Tiefbrunnen Küps I und dem Melanger wichtige Projekte angestoßen, die im kommenden Jahr umgesetzt werden. vs