Aus dem Gemeinderat

Bauhof Ersetzt wird auf Empfehlung des Bauhofleiters das 30 Jahre alte Salzsilo. Das neue kostet rund 27 000 Euro.

Gemeinschaftshaus Das Anwesen Talstraße 7 in Schauberg soll nach Meinung der Schauberger Bürger zu einem Gemeinschaftshaus umfunktioniert werden. Bei einem Treffen sprachen sich alle 24 anwesenden Bürger dafür aus. Mit Zuwendungen aus der Nordostbayerninitiative soll zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, sie kostet 9496 Euro.

Vergaben Bürgermeister Peter Ebertsch informierte über Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung. Demnach wurde der Ausbau des Straßenzuges "Am Seifengrund" in Kleintettau für 259 333 Euro vergeben. Ebenso die Sanierung des Kanals in der "Christian-Müller-Straße" in Tettau für 99 106 Euro. Zugestimmt wurde einem Nachtragsangebot für die "Freizeitanlage Tettau" über Mehrkosten von 36 850 Euro. Dabei handelt es sich um belastete Böden, die einer Schadstoffbehandlung unterzogen werden müssen. Vergeben wurde die Planung für den Kurvenbereich Alexanderhütte mit Kosten von 3375 Euro. Die Ingenieurleistungen für die Erneuerung von Mischwasserbehandlungsbauwerken kosten der Gemeinde 38 467 Euro. In die Sanierung der Rosengasse wird man für Ingenieurleistungen 15 284 und für nachträgliche Bauleistungen 50 353 Euro investieren.

Rohrbruch Ebertsch informierte, dass für einen schlecht eingesandeten Wasserrohrbruch in der Alexanderhütte über 20 000 Euro bezahlt werden mussten.

Mobilitätskonzept In wenigen Tagen startet das lange angekündigte Mobilitätskonzept. Im ersten Monat sei es kostenlos, die Bürger sollten das Angebot annehmen. Positiv sei, dass verschiedene Systeme, die bisher parallel gelaufen sind vereint werden. In einem weiteren Schritt werde die Anbindung in Richtung Thüringen angestrebt.

Licht Die Straßenlampen wurden auf LED umgerüstet, damit leiste man einen aktiven Beitrag zur Energieeinsparung und den Umweltschutz. mw