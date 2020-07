Aufwindlinien nicht erkannt

In der achten Runde der Segelflug-Bundesliga hat das Liga-Team des Aero-Clubs Lichtenfels trotz großer Anstrengungen nur Platzierungen im Mittelfeld erreicht. Die Wetterbedingungen für den Süden Deutschlands waren gut vorhergesagt. Die Frage für die Piloten war lediglich, in welcher Region die besten Bedingungen für schnelle und weite Flüge herrschen würden. Bei dieser Entscheidung hatten die Lichtenfelser Piloten bei dieser Runde keine glückliche Hand.

Bereits am Samstag trieben das Team Petra Zimmermann-Lauer/Gerd Peter Lauer den doppelsitzigen Arcus mit einem Schnitt von 112,21 Km/h über eine Strecke von 456 Kilometern nach Walldürn im Odenwald und zurück in den Frankenwald. Auf ähnlicher Strecke war Juniorpilot Dominik Biesenecker für die U25 mit der Vereins-LS8 neo mit 96,07 km/h über 453 Kilometer unterwegs.

Am Sonntag wollte man diese Leistungen noch verbessern, was jedoch nicht gelang. Die sehr guten Aufwindlinien im Thüringer Wald wurden zu spät erkannt. Gerd Peter Lauer schaffte mit der LS8 neo immerhin noch 109,52 km/h über 501 Kilometer, das Doppelsitzer-Team Bernhard Eder/Stefan Bohlius kam auf 105,99 km/h über 354 Kilometer. Erfreulich war die Leistung des erst 18-jährigen Alexander Leise, der bei seinem ersten Einsatz für die U25 mit der Vereins-LS4b 75,53 km/h über 222 Kilometer in die Wertung brachte.

Die schnellsten Flüge des Wochenendes wurden über Schwarzwald und Schwäbischer Alb abgeliefert. Rundensieger wurde Kirchheim/Teck. Die Lichtenfelser landeten im Mittelfeld auf Rundenplatz 15 und liegen in der Gesamtwertung nach Runde 8 auf Rang 10. Die Tabelle führt Vorjahressieger Rinteln vor Kirchheim/Teck und Winzeln/Schramberg an.

Die U25 des Aero-Clubs konnten mit einem Rundenplatz 19 in der Gesamtwertung den fünften Rang hinter Vorjahressieger Königsdorf halten. gpl