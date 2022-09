"Nothelfer gesucht!"- der alljährliche Caritas-Sonntag steht im Jahr 2022 unter diesem Motto und wird vom Feldteam "Diakonische Pastoral" des Pastoralen Raumes Bad Kissingen besonders gestaltet. Er bildet gleichzeitig den Auftakt zur Caritas Herbstsammlung. Vom Montag, 26. September, bis Sonntag, 2. Oktober, werden Spenden durch Haussammlungen, Spendentüten in den Kirchen sowie Überweisungsträger gesammelt und zu karitativen Zwecken verwendet.

Der zentrale Eröffnungsgottesdienst findet am Samstag, 24. September, um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Bad Kissingen statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Feldteams Caritas und des Caritasverbandes für den Landkreis Bad Kissingen wirken an der Gestaltung aktiv mit.

Im Anschluss gibt es auf dem Kirchplatz vor der Herz-Jesu-Kirche ab 19 Uhr verschiedene Angebote, die auf die Caritasdienste aufmerksam machen. So wird der Kontaktpunkt Bibeln, geweihte Gegenstände, Engel und Pilgerandenken zum Kauf anbieten. Außerdem werden Bücher und Taschen verschenkt. Die Initiative "Eine Stunde Zeit füreinander", die heuer 10 + 1 Jahre alt geworden ist, informiert ebenfalls über ihren Dienst.Auch der Malteser Hilfsdienst steht für Fragen zum Hospizdienst und dem Angebot Miteinander-Füreinander vor Ort zur Verfügung. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Musikalisch begleitet den Abend ein Duo aus der kirchlichen Jugendarbeit und lädt zum Mitsingen ein. red