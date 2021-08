Zu einem Unfall kam es am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, am Drive-In-Schalter einer Fastfood-Kette in der Würzburger Straße von Bad Kissingen. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw befand sich auf der Drive-in-Fahrspur. Als er bemerkte, dass er schon zu weit vorgefahren ist, setzte er zurück. Dabei achtete er nicht darauf, dass hinter ihm bereits eine 20-Jährige mit ihrem Pkw stand und fuhr rückwärts auf ihren Wagen auf. Dadurch verteuerte sich das Essen um die Schadenshöhe von circa 500 Euro, schreibt die Polizei etwas ironisch in ihrem Bericht. Zur Schadensregulierung seien die Personalien der Unfallbeteiligten ausgetauscht worden. pol