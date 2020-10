Einen Mann, der in "verdächtiger Weise" durch Obererthal laufen würde, hat ein Zeuge am Dienstagmittag der Polizei Hammelburg gemeldet. Die Beamten machten sich auf die Suche und fanden den Beschriebenen auf dem Weg in Richtung Untererthal.

Bei der Personenkontrolle wurde der 27-Jährige aggressiv und machte falsche Angaben zu seiner Person. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten dann allerdings seinen Ausweis. Nur kurze Zeit später wurde der Polizei ein junger Mann gemeldet, der in einer Gaststätte sehr aggressiv aufgetreten war und den Wirt beleidigt hatte. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte er sich zunächst, die Gaststätte zu verlassen, ging aber dann doch.

Als die Polizei den Fall aufnahm, war er schon weg. Anhand der Personenbeschreibung des Wirts konnte jedoch eindeutig nachvollzogen werden, dass es sich um die gleiche Person handelte, die sich zuvor bei der Polizeikontrolle so aggressiv verhalten hatte. Den jungen Mann erwarten nun diverse Anzeigen. pol