Nach einem Jahr Pause traf sich der Gartenbauverein Triebenreuth zu seiner Hauptversammlung. Vorsitzender Alwin Geyer begrüßte die Besucher sowie Günter Reif vom Kreisverband des GBV und Bürgermeister Roland Wolfrum.

Wie in anderen Vereinen auch konnte pandemiebedingt in den beiden vergangenen Jahren nicht viel unternommen werden. Die Grundaufgaben, Pflege des Umfeldes der Kapelle und des Feuerwehrhauses sowie Blumenschmuck und Christbaumaufstellen, wurden erledigt.

Aufbruchstimmung spürbar

Seit dem die Pandemie eine kleinere Rolle spielt, ist eine gewisse Aufbruchstimmung spürbar. So wurde beispielsweise das Ortseingangsschild mit dem markanten Spruch "Triebenreuth - Das gallische Dorf" renoviert. Bei der Vorstellung des AsterixHeftes "Donnerkeil" auf fränkisch von Stefan Eichner wurde Triebenreuth sogar erwähnt. Alwin Geyer überreichte an Siggi und Nina Hohn ein Exemplar für ihre unentgeltlich geleistete Arbeit und das gesponserte Material. Auch ein Schild für das Alte Spritzenhaus wurde angefertigt und soll nach dem Verputzen des alten Gebäudes dort angebracht werden. Siggi Hohn regte noch an, auch die Alte Dreschhalle und die Viehwaage mit einem Schild zu versehen, um auf die "historischen" Gebäude im Ort hinzuweisen.

Günter Reif bedankte sich für das Engagement im Ort. Er verwies auf den Schnitt der Obstbäume auf der Streuobstwiese Mitte März. In einem beeindruckenden Kurzvortrag "Faszination der Blüten" versetzte er die Besucher zudem in Erstaunen. "Lasst es das ganze Jahr blühen, tut was für Insekten", war sein Appell − dieser kam gut an. Auch vom Gartenbauverein sollen mehr Blühflächen geschaffen werden.

Bürgermeister Roland Wolfrum übergab das Tonmodell des Landkreises an Birgid und Matthias Hildner für das schöne Umfeld ihres Anwesens und für Blühstreifen auf einem Feld. Er sagte außerdem die Übernahme der Materialkosten für das Verputzen des alten Feuerwehrhauses zu. red