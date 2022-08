Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, geht es in den Museen Schloss Aschach um Stoffe, Muster und Mode. In der Museumsscheune kann man am Samstag von 14 bis 17 Uhr Textilien bedrucken. Am Sonntag heißt es in einem Workshop von 14 bis 16 Uhr: "Aus Alt mach Neu" für Kinder ab zehn Jahren. Anmeldungper E-Mail schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de, Tel. 09708/704 188 20. In der Führung "Blau und Weiß" ab 15.15 Uhr wird im Volkskundemuseum das Leben und die Kleidung der Rhöner Landbevölkerung erkundet. Foto: Victoria May