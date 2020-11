Die langen Herbst- und Winternächte machen es - klares Beobachtungswetter vorausgesetzt - möglich, die Schätze des Himmels zu betrachten. So bieten die winterlichen Meteorströme wieder eine Chance auf Sternschnuppensichtungen.

Seit Anfang November können bereits die ersten Vertreter der Leoniden gesehen werden. Ihr Maximum liegt ungünstig für den europäischen Sternschnuppenjäger. Aber auf einzelne Vertreter kann man in den Nächten derzeit immer hoffen. Die beste Aussicht auf Sternschnuppen hat man dabei in den frühen Morgenstunden. Ein günstiger Beobachtungsplatz ist dunkel, also ohne sichtbares künstliches Licht weit und breit, so dass sich die Augen gut an die Dunkelheit adaptieren können.

Die Geminiden

Eher entschädigt werden Sternengucker von den Geminiden, deren Maximum auf die dunkle Neumondnacht des 14. Dezember um 1.50 Uhr fällt. Ihr scheinbarer Ursprung (der Radiant) liegt im Sternbild Zwillinge, knapp zweieinhalb Grad oberhalb des Sterns Castor, und damit zu dem Zeitpunkt des Maximums gerade hoch oben im Süden am Himmel.

Beim Neumond vom 14. Dezember liegen Erde, Mond und Sonne auf einer Linie. Der Mond verdeckt damit die Sonne, von der Erde aus gesehen. Der Mondschatten einer totalen Sonnenfinsternis kann beobachtet werden. Doch ist dieses Himmelsspektakel diesmal nur auf der Südhalbkugel zu erleben.

In diesem Jahr können keine Himmelsführungen an der Sternwarte Feuerstein angeboten werden. Dafür kann man sich aber mit dem neuen Astrofoto-Jahreskalender den Himmel nach Hause holen. Die 13 Fotos (zwölf Monate plus Deckblatt) wurden alle von Mitgliedern des Vereins Sternwarte Feuerstein im Zeitraum August 2019 bis September 2020 aufgenommen. Erhältlich ist der Kalender bei der Sternwarte oder durch Bestellung per E-Mail an sfeu-Kalender@gmx.de. Der Kalender im quadratischen Format 42 Zentimeter mal 42 Zentimeter ist spiralgebunden und kostet 15 Euro (zwölf Euro ab fünf Stück und zehn Euro ab zehn Stück; plus acht Euro für Porto/Verpackung). Ansehen kann man sich die Bilder vorab auch unter http://sfeu.de/sfeu/photokalender2021. Die Fotos stammen von Christina Birkenhake (Thuisbrunn), Martin Dehs (Forchheim), Christian Vulpescu (Ebermannstadt), Manfred Sperber (Viereth), Hans-Joachim Meyer (Hundshaupten) und Anton Waltschew (Nürnberg). red